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Войска России отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области

Войска России отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области

Вооруженные силы Российской Федерации отбили атаку украинских беспилотных летальных аппаратов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.

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