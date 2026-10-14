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От подвижного состава до ВСМ: приоритеты инвестпрограммы РЖД

От подвижного состава до ВСМ: приоритеты инвестпрограммы РЖД

«Российские железные дороги» представили проект инвестиционной программы на будущий год — в Минтрансе его сочли сбалансированным, рассказал замминистра транспорта Алексей Шило на форуме «Общественный транспорт 2026».

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