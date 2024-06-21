ICAN: идет подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании

Процесс подготовки к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, на данный момент оружие еще не размещено на территории страны, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистера Бернетта, .
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