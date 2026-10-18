Как недобитые бригады ВСУ возле Константиновки срывают взятие «крепостного пояса» Силами группировки «Юг» российские войска осуществляют Славянско-Краматорскую наступательную операцию, стремясь установить контроль над Дружковкой, а также выйти на ближние подступы к Краматорску с востока.