Как недобитые бригады ВСУ возле Константиновки срывают взятие «крепостного пояса» Силами группировки «Юг» российские войска осуществляют Славянско-Краматорскую наступательную операцию, стремясь установить контроль над Дружковкой, а также выйти на ближние подступы к Краматорску с востока.
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