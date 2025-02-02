Страна и люди
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Страна и люди

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Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

@ Алексей Филиппов/РИА Новости Tекст: Валерия Городецкая Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс.

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