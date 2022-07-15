Жители Читы назвали «бесхозяйственностью» состояние асфальта после ремонта

В комментариях под одним из постов сити-менеджера Читы Александра Сапожникова в соцсети «ВКонтакте» житель краевой столицы пожаловался на состояние асфальта после ремонта, на что забайкальское правительство пообещало очистить проезжую часть.
В комментариях под одним из постов сити-менеджера Читы Александра Сапожникова в соцсети «ВКонтакте» житель краевой столицы пожаловался на состояние асфальта после ремонта, на что забайкальское правительство пообещало очистить проезжую часть.
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