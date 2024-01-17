Сергей Федоров: «Федотов снова стал тем вратарем, который может добыть ЦСКА еще один кубок»

Напомним, прошлый сезон Федотов пропустил из-за службы в армии РФ. «Федотов действительно вернулся, он проделал огромную работу, чтобы снова стать тем вратарем, который может добыть еще один кубок.
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