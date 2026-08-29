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Татар-информ

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Евроинтеграция теснит безвиз: Балканы закрываются для россиян?

Евроинтеграция теснит безвиз: Балканы закрываются для россиян?

Безвизовая эпоха для россиян на Балканах заканчивается. Хорватия с 2013 года, Албания с 2023-го, теперь Черногория – стран со свободным въездом становится все меньше.

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