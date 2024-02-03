ФОТО: ДЕНИС ГРИШКИН/АГН "МОСКВА" БОРЬБА ЗА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗГАРЕ. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАНОВИТСЯ НИКИТА МИХАЛКОВ Интрига с увольнениями в высших эшелонах власти после выборов президента набирает обороты.
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