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Интрига с увольнениями в высших эшелонах власти после выборов президента набирает обороты.

Интрига с увольнениями в высших эшелонах власти после выборов президента набирает обороты.

ФОТО: ДЕНИС ГРИШКИН/АГН "МОСКВА" БОРЬБА ЗА НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗГАРЕ. КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАНОВИТСЯ НИКИТА МИХАЛКОВ Интрига с увольнениями в высших эшелонах власти после выборов президента набирает обороты.

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Комментарии
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Анатолий
Для населения это ни холодно ни жарко от того.что одного двоих уберут,потому что все в основном остаются на своих местах. до тех пор,пока сами не переедут за границу на пмж по собственному желанию
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7 час.

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