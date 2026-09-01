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Ученый Богачев назвал 23 сентября датой наступления астрономической осени

Ученый Богачев назвал 23 сентября датой наступления астрономической осени

Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье 23 сентября. Об этом 360.ru рассказал заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.

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