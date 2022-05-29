Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Посадите Вована и Лексуса на телефон, вот они наговорятся.Путина опять дост...
  • Александр Клово
    Сколько тысяч агентов имеет ЦРУ в России?"ЗАДНЯЯ КАЛИТОЧКА...
  • Александр Клово
    Кое-кто на Ближнем Востоке на звонки перестал отвечать. Они сеья уважают?Путина опять дост...

Соблазн древних законов. Истязание и убийство пленных — языческого прошлое.

Соблазн древних законов. Истязание и убийство пленных — языческого прошлое.

«Татаро-монголы у стен Дербента», художник Исмаилов И.С. Public Domain Что такое законы и обычаи войны? Как складывались современные этические нормы вооружённых конфликтов? Как полагается обращаться с пленными? Эти вопросы вновь стали актуальными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх