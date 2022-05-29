Соблазн древних законов. Истязание и убийство пленных — языческого прошлое.

«Татаро-монголы у стен Дербента», художник Исмаилов И.С. Public Domain Что такое законы и обычаи войны? Как складывались современные этические нормы вооружённых конфликтов? Как полагается обращаться с пленными? Эти вопросы вновь стали актуальными.
«Татаро-монголы у стен Дербента», художник Исмаилов И.С. Public Domain Что такое законы и обычаи войны? Как складывались современные этические нормы вооружённых конфликтов? Как полагается обращаться с пленными? Эти вопросы вновь стали актуальными.
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