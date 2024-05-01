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Епанчинцев возглавил «Сибирь». Контракт с тренером подписан на 2 сезона

Клуб подписал 2-летний контракт с 48-летним специалистом.  Ранее в КХЛ Епанчинцев тренировал «Спартак» и «Амур».

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