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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о будущем Бурдасова: «Пока никаких переговоров нет. Клубы заглядывают в паспорт. Хотя тот же Радулов показывает, что в этом возрасте можно быть лидером»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Антона Бурдасова, высказался о поиске новой команды для форварда.

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