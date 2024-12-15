"Наш народ оказался не готов": Предсказавшая разрыв с Украиной историк Нарочницкая раскрыла, к чему идёт СВО

Почему Киев доказывает всему миру, что он "не русский", для чего России мобилизация и есть ли шанс вернуться к тому, что было раньше? Учёная, политолог Наталия Нарочницкая объяснила, к чему идёт СВО, а значит, и все мы.
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