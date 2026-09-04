📹⚡️Визит новейшего французского фрегата в Стокгольм Новейший французский многоцелевой фрегат D660 Admiral Ronarc’h совершил заход в порт Стокгольма, что демонстрирует наращивание военно-морского присутствия стран НАТО в Балтийском море.
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