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Белгородский губернатор сообщил о многочисленных повреждениях в области из-за обстрелов

Белгородский губернатор сообщил о многочисленных повреждениях в области из-за обстрелов

Ночь в Белгородской области прошла беспокойно из-за обстрелов со стороны ВСУ. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа.

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