Глава управы Бабушкинского района провёл обход территории

Глава управы Бабушкинского района Эдуард Горбанев провёл обход территории. Встреча началась у дома 12 по улице Летчика Бабушкина, затем участники прошли к дому 10/1 по той же улице.
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