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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лазарев: «Пока не могу точно сказать, куда буду поступать. Может, на техническую специальность»

«ОГЭ – это не так уж и тяжело, как я думал. Задания есть в открытом доступе, можно нарешать все типы, и будет просто.

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