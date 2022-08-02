В Приморском крае инспекторы ГИБДД проводят профилактическую работу в рамках акции "Безопасное лето"

В Приморском крае в рамках акции МВД «Безопасное лето» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Находкинскому городскому округу проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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