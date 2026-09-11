Bombardier ARTEMIS II кружит вдоль западной границы России

Самолет Bombardier ARTEMIS II, базирующийся в Румынии, кружит вдоль западной границы России в районе Пскова, выполняя радиолокационную разведку над Эстонией и Латвией.
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