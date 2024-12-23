Сийярто: Венгрия не планирует отказываться от энергосотрудничества с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с агентством РИА Новости, что Россия продолжает оставаться надежным партнером в сфере поставок энергоресурсов, Венгрия не планирует пересматривать это сотрудничество, поскольку более выгодного предложения нет.
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