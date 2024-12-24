Выселили без ОМОНа, но с позором: где сейчас скитается семья вундеркиндов Тепляковых?

Tania Еременко

Абсолютно согласна - глава семьи хам, лодырь и сутяга. Любит только процесс, а не детей. Как люди смогли их пустить в хорошую квартиру? Им нравится жить на пособия детей, а он не пробовал работать? И мамашка такая засранка, (простите) как можно так загадить чужую квартиру и разбить мебель и тиви. Им никто ничего не обязан. Это просто наглость с их стороны. Если он так повышает демографию страны, так пусть и о детях научится заботиться. Безобразие сплошное! А не может - вот тут должны принять меры омбудсмены и уполномоченные по правам ребенка, и полиция.