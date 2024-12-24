Сегодня открылись подробности судебного процесса "Тепляковы против Скуратовых". Кто такие Тепляковы, мы знаем.
Выселили без ОМОНа, но с позором: где сейчас скитается семья вундеркиндов Тепляковых?
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Людмила Феденюк
Хамоватое семейство,а таких нужно учить и наказывать.
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21 час.
Tania Еременко
Абсолютно согласна - глава семьи хам, лодырь и сутяга. Любит только процесс, а не детей. Как люди смогли их пустить в хорошую квартиру? Им нравится жить на пособия детей, а он не пробовал работать? И мамашка такая засранка, (простите) как можно так загадить чужую квартиру и разбить мебель и тиви. Им никто ничего не обязан. Это просто наглость с их стороны. Если он так повышает демографию страны, так пусть и о детях научится заботиться. Безобразие сплошное! А не может - вот тут должны принять меры омбудсмены и уполномоченные по правам ребенка, и полиция.
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20 час.
Людмила Петрухина
Семья фушошлепа(футболка, шорты, шлепанцы) это нечто. Не пора ли склочного папаню, свиноматку маманю в дурку отправить, детей в детский дом.
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19 час.
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