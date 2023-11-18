НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Игра с «Салаватом» – дерби, этим все сказано. У соперника быстрая команда, надо заставить его перейти в зону обороны»

– Недавно играли с «Салаватом Юлаевым», уступили, хочется взять реванш. У нас всегда шикарная поддержка от наших болельщиков и дома, и на выезде, сегодняшняя игра, надеюсь, не станет исключением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх