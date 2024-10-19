Хорхе Мартин выиграл спринт Гран При Австралии MotoGP

MotoGPОчередной этап чемпионат мира по мотогонкам в классе MotoGP начался в Австралии. Пилоты провели спринтерскую гонку на трассе «Филипп Айленд», которая завершилась победой испанского пилота Prima Pramac Racing Хорхе Мартина.
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