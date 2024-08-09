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Царьград

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Трамп вызвал Харрис на трёхраундовые теледебаты: Соперница согласилась на раунд, на который договорился Байден

Трамп вызвал Харрис на трёхраундовые теледебаты: Соперница согласилась на раунд, на который договорился Байден

Экс-президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп выступил за проведение трех раундов дебатов в рамках текущей избирательной кампании, передает Fox News.

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