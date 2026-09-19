Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо после поражения от «Брентфорда» (0:3) в матче 5-го тура чемпионата Англии отметил, что травма лучшего бомбардира команды Жоао Педро не может быть оправданием.
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