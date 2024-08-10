🫡🇷🇺 Российские артиллеристы точным ударом поразили ПВД личного состава ВСУ💥 #ВСУ #ПВД #СВО #Украина #Артиллерия.
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🫡🇷🇺 Российские артиллеристы точным ударом поразили ПВД личного состава ВСУ💥 #ВСУ #ПВД #СВО #Украина #Артиллерия.
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