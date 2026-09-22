Дикая обезьяна совершила смертельное нападение на жену известного писателя

В индийском штате Карнатака обезьяна напала на 91-летнюю супругу известного писателя М. С. Савадатти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Лавров предложил ...
- ГБ В Киеве возникли ...
- ГБ Дмитриев: Россия ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым