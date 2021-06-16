Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Какая-то мертворождённая конструкция...Как в"Кин-дза-дза": "Последний выдох господина"! США цепляются за мировую геге...Лига демократии: ...
  • Леонид Алексеев
    Порошенко на футболе
  • Леонид Алексеев
    А я в своём кафе(правда виртуальном)обещал налить бесплатно по 100(сто!) кружек пива за каждый забитый хохлам гол!При...Порошенко на футболе

Еврейское лобби в растерянности: Израиль "сливают"

Еврейское лобби в растерянности: Израиль "сливают"

Фото: Tomer Neuberg / Globallookpress Евреи – арабы: в чью пользу победа? Такой вопрос друг другу задавали разные люди по итогам очередного военного столкновения между Государством Израиль и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх