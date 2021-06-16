Еврейское лобби в растерянности: Израиль "сливают"

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Фото: Tomer Neuberg / Globallookpress Евреи – арабы: в чью пользу победа? Такой вопрос друг другу задавали разные люди по итогам очередного военного столкновения между Государством Израиль и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа.