Глава американской дипломатии Энтони Блинкен прибыл в Южную Корею

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Южную Корею, которая находится в разгаре политического кризиса после неудачной попытки свергнутого президента Юн Сок Ёля ввести военное положение в начале декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии