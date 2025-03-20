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Россия забила пять Гренаде, Дзюба – лучший бомбардир сборной, Мостовой готов возглавить «Крылья», «Факел» нашел ухавшего фаната, Даванков против Fan ID и другие новости

Россия забила пять Гренаде, Дзюба – лучший бомбардир сборной, Мостовой готов возглавить «Крылья», «Факел» нашел ухавшего фаната, Даванков против Fan ID и другие новости

1. Сборная России убойно провела первый в этом году матч, разгромив Гренаду – 5:0. Артем Дзюба, который уже во время гимна не смог сдержать слез от эмоций, забил и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, опередив Александра Кержакова.

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Комментарии
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Алексей Патрикеев
&quot;Игрочишка&quot; в очередной раз умыл местных хейтеров.
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16 час.
сергей озеров
Раньше мысль,если и была ели уловимой,то теперь её и вовсе нет. Каких хейтеров? А,если кого и умыл игрочишка,так это Кержакова...ну,и 100 тысячное население острова Гренада.Вот уж достижение,питерские просто в шоке!
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12 час.
КУАТ
Каким образом умыл? И каких хейтеров?
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11 час.
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