Россия забила пять Гренаде, Дзюба – лучший бомбардир сборной, Мостовой готов возглавить «Крылья», «Факел» нашел ухавшего фаната, Даванков против Fan ID и другие новости

1. Сборная России убойно провела первый в этом году матч, разгромив Гренаду – 5:0. Артем Дзюба, который уже во время гимна не смог сдержать слез от эмоций, забил и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, опередив Александра Кержакова.
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