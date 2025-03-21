АНО «Евразия» провела патриотический форум «Лаборатория Кино»

АНО «Евразия» провела образовательный патриотический форум «Лаборатория Кино».Его цель — помочь молодым режиссерам и сценаристам создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности, популяризации культурного наследия народов континента.
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