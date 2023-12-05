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Закон и Порядок

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Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России

Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России

© Фото : DoD / Lisa Ferdinando Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото Виктория Никифорова Идущий в эти дни дубайский саммит по климату зафиксировал невиданные выгоды, которых добились для себя США, разгоняя в мире страх перед глобальным потеплением.

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