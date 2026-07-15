Эти бренды переписали ценники на свои машины в июле: свежая статистика

Специалисты агентства «Автостат» проанализировали свежие данные с портала «Цена Авто» и выяснили, что в первой половине июля, с 1-го по 15-е число, на российском рынке официально скорректировали стоимость сразу семь производителей.
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