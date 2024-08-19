Невестка Валерии сфотографировалась в одних трусиках

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, женился на своей избраннице Лиане в 2020 году. Пара поспешила зарегистрировать брак, когда девушка узнала о беременности, и в свадебном платье уже могла похвастаться заметно округлившимся животиком.
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