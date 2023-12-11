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США: Украине придется «уступить часть территории»

США: Украине придется «уступить часть территории» Заявления республиканца из Огайо прозвучали на фоне того, как Конгресс рассматривает возможность увеличения помощи Украине, когда демократы призывают к дополнительной помощи практически без каких-либо условий, а республиканцы пытаются связать помощь ….

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