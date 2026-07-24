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Курские новости

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Курск: 82-летней женщине вручили удостоверение «Житель блокадного Ленинграда»

Курск: 82-летней женщине вручили удостоверение «Житель блокадного Ленинграда»

Екатерина Евстратенко родилась в осаждённом Ленинграде в августе 1943 года и теперь, благодаря изменениям в законодательстве, получила удостоверение «Житель блокадного Ленинграда», дающее доступ к льготам.

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