Обновлённый хэтчбек Renault Clio готовят сразу к трем серьёзным гонкам

Весной 2023 года компания Renault представила обновленный Clio. Хэтчбек получил новую внешность с эффектной «световой подписью», обивку салона из био- и вторсырья и спортивную версию Esprit Alpine, которая пришла на смену RS Line.
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