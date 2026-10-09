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ДумаТВ

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Володин назвал некорректным сравнение тарифов на связь и ЖКХ

Володин назвал некорректным сравнение тарифов на связь и ЖКХ

Депутаты ГД считают неправильным ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при установлении цен на услуги связи.

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