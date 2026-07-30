Повторила судьбу матери: почему Полина Агуреева выбрала мужа на 15 лет младше

Год назад Полина Агуреева развелась с Фёдором Малышевым — актёром, который младше неё на 15 лет. Брак продлился 12 лет, а параллели с прошлым бросились в глаза сразу: мать актрисы тоже ушла от мужа к человеку намного моложе себя.
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