Повторила судьбу матери: почему Полина Агуреева выбрала мужа на 15 лет младше

Год назад Полина Агуреева развелась с Фёдором Малышевым — актёром, который младше неё на 15 лет. Брак продлился 12 лет, а параллели с прошлым бросились в глаза сразу: мать актрисы тоже ушла от мужа к человеку намного моложе себя.