TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 042 подписчика

Повторила судьбу матери: почему Полина Агуреева выбрала мужа на 15 лет младше

Повторила судьбу матери: почему Полина Агуреева выбрала мужа на 15 лет младше

Год назад Полина Агуреева развелась с Фёдором Малышевым — актёром, который младше неё на 15 лет. Брак продлился 12 лет, а параллели с прошлым бросились в глаза сразу: мать актрисы тоже ушла от мужа к человеку намного моложе себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии