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Орловские новости

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В Кромах построят детскую Кремлёвскую стену

В Кромах построят детскую Кремлёвскую стену

Глава Кромского района Андрей Усиков анонсировал новый объект благоустройства, который будет реализовываться в 2027 году.

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