Наши дети - они уже другие?

Meerflieger

Владимир Плотников

А ведь началось это давно. И власть к этому подталкивает. И всё это хрупкое благополучие прогрессирует. Более того, автор сам этому подвержен. Обратил внимание на фразу вначале. Люди состоятельные, квартира в ипотеке. Какая же это состоятельность? Одни долги. И так во всём. В общем, нормальный переходный период.