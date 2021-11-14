Медвежий угол

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Наши дети - они уже другие?

Наши дети - они уже другие?

автор - Ингвар Коротков Нет, это , конечно, нормально. Тяжело осознавать, но все же мы - отработанный субстрат.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Писарь такую дурь гонит, что поосто диву даешься! Интересно, он это долго пытался выдумывать?
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4 час.
Олег Самойлов
Но наши дети, ЕСТЕСТВЕННО, совершенно другие! И внуки ТОЖЕ! иль укого-то соображения другие?
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4 час.
Meerflieger
Владимир Плотников
А ведь началось это давно. И власть к этому подталкивает. И всё это хрупкое благополучие прогрессирует. Более того, автор сам этому подвержен. Обратил внимание на фразу вначале. Люди состоятельные, квартира в ипотеке. Какая же это состоятельность? Одни долги. И так во всём. В общем, нормальный переходный период.
Путин считает, что при зарплате 17 тыщ - это уже средний класс... 🤔
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4 час.

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