Челябинский депутат попался на взятке

В Челябинской области депутата задержали по подозрению в получении взятки Депутата города Троицка в Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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