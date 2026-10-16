На Украине новый виток борьбы с коррупцией. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) запустило поощрительную кампанию, которая призывает украинцев сообщать о любых фактах этого явления.
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