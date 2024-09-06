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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев про 4:5 с «Куньлунем»: «Спасибо ребятам за характер. Не хватило свежести в овертайме»

«Хочу сказать спасибо ребятам за характер, играли до конца, вытащили непростой матч: с 1:3 и 2:4 отыгрались и перевели в овертайм.

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