Аграрии из Шатуры готовятся к сбору урожая семенного картофеля

В деревне Лека городского округа Шатура активно готовятся к сбору урожая семенного картофеля. Несмотря на то что текущий сельскохозяйственный сезон оказался сырым и дождливым, затяжные осадки не пугают местных аграриев.
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