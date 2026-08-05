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Аграрии из Шатуры готовятся к сбору урожая семенного картофеля

Аграрии из Шатуры готовятся к сбору урожая семенного картофеля

В деревне Лека городского округа Шатура активно готовятся к сбору урожая семенного картофеля. Несмотря на то что текущий сельскохозяйственный сезон оказался сырым и дождливым, затяжные осадки не пугают местных аграриев.

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