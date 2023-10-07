Кто продаёт Россию мигрантам? Громкая фамилия прозвучала в прямом эфире

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что то жидко лоббистов указывают а где Хуснуллин, Голикова, Матвиенко, Мантров, Силуанов, Воробьев, Собянин, Беглов и вертикаль политиков, чиновников из мэров, глав администраций, и конечно ЕР руководящая и направляющая... Где гарант конституции? Как по антирейтингам среди населения мэры Москвы Собянин, Беглов, Воробьев выигрывают на выборах это ворье и коррупционеры которые крышуют незаконный ввоз пришлых и на них отмывают народные бюджетные деньги... А о партии власти кто ей рулит и пристраивает своих отпрысков, такая и политика...