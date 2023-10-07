Царьград
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Царьград

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Кто продаёт Россию мигрантам? Громкая фамилия прозвучала в прямом эфире

Кто продаёт Россию мигрантам? Громкая фамилия прозвучала в прямом эфире

Ведущая "Первого русского" Елена Афонина обсудила с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым в программе на канале Царьград проблему мигрантов в России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что то жидко лоббистов указывают а где Хуснуллин, Голикова, Матвиенко, Мантров, Силуанов, Воробьев, Собянин, Беглов и вертикаль политиков, чиновников из мэров, глав администраций, и конечно ЕР руководящая и направляющая... Где гарант конституции? Как по антирейтингам среди населения мэры Москвы Собянин, Беглов, Воробьев выигрывают на выборах это ворье и коррупционеры которые крышуют незаконный ввоз пришлых и на них отмывают народные бюджетные деньги... А о партии власти кто ей рулит и пристраивает своих отпрысков, такая и политика...
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