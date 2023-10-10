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Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили регулярные беспилотные грузопе...

Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили регулярные беспилотные грузопе...

Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили регулярные беспилотные грузоперевозкиНа трассе М11 «Нева» начались регулярные грузоперевозки с использованием беспилотного тягача StarLine по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург.

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