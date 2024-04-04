Эти дизайнерские предметы вызовут улыбку и поднимут настроение не только 1 апреля!

﻿﻿«Дизайн — это так весело!» — говорит американский гуру дизайна Джонатан Адлер. «Украсьте свой дом так, чтобы радость продолжалась с того момента, как вы переступите порог!» Ваза «Банан» Джонатана Адлера прекрасна даже без цветов.