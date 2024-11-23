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Просто бессовестные. Киркоров с голым пупком, Самойлова без белья, Волочкова в валенках и другие. Как прошло вручение премии «Звезды хайпа»

Просто бессовестные. Киркоров с голым пупком, Самойлова без белья, Волочкова в валенках и другие. Как прошло вручение премии «Звезды хайпа»

Интересная жизнь с Vera Star В том, что отечественный шоу-бизнес и такое определение, как «испанский стыд», шагают рука об руку, в который раз можно было убедиться, посетив очередное мерзопакостное мероприятие, с помпой отгремевшее в столице на «Лайв Арене».

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